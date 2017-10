Zo hoorde je Eddy Demarez nog nooit. Zo hoorde je Eddy Demarez nog nooit.

Naar aanleiding van de Week van het Dialect vroegen we aan onze journalisten om hun verslag ook eens in hun eigen dialect in te spreken. Gisteren konden jullie al genieten van het Lovenjoels van Peter Vandenbempt, vandaag laten we Eddy Demarez (Bierbeeks), Tom Vandenbulcke (Izegems), Bert Sterckx (Velms) en Chris Picavet (Verrebroeks) op jullie los.