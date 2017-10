Zingende coureur rijdt lek tijdens uurrecordpoging: "Wou Eddy Merckx eren"

Gisteren was het dag op dag 45 jaar geleden dat Eddy Merckx in Mexico het werelduurrecord aan flarden reed: "de kannibaal" reed toen 49,431 km in een uur.

"Het uitgelezen moment om zelf een uurrecordpoging te wagen", vond ex-renner Koen De Koker, die begin jaren 90 sier maakte als "de zingende coureur".

"Ik ben naar Mexico-Stad gereisd omdat ik de uurrecordpoging op dezelfde plek en hoogte wou doen als Merckx", zegt De Koker.

"Ik had wel geen fiets meer, want ik ben al 21 jaar uit competitie. Uiteindelijk stond ik op de piste met een fiets uit de tijd van Merckx (foto). Het was vooral een symbolische poging om Eddy Merckx te eren."