Zo hoorde u Vandenbempt nog nooit: Genk-Club Brugge in het Lovenjoels

Vorig jaar won Vandenbempt zowel de Grote Prijs als de Publieksprijs Jan Wauters. Die bekronen een Nederlandstalige mediapersoonlijkheid "die excelleert in het gebruik van het Nederlands, en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit."

Voor Jan Hautekiet, presentator van Hautekiet, was hij dan ook de geknipte man om op te voeren in deze Week van het Dialect. "Vandenbempt klinkt telkens als muziek", verwoordt Hautekiet het. Hij liet de voetbalman zijn verslagje in het Algemeen Nederlands nog eens overdoen in zijn streektaal.