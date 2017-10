Pijnlijk! Vucevic krijgt bal niet 1, maar 2 keer door de benen

Vucevic (rechts) in duel met DeMarre Carroll van de Nets. Vucevic (rechts) in duel met DeMarre Carroll van de Nets.

Brooklyn Nets-spelverdeler D'Angelo Russell voelt zich in zijn sas bij zijn nieuwe club. Tegen Orlando Magic verstuurde hij twee assists door de benen van dezelfde speler. Nikola Vucevic was telkens het slachtoffer. Ook in LA en Cleveland vielen opmerkelijke taferelen te bewonderen.