VIDEO: Ronald Vargas breekt enkel in Australië: "Niemands fout"

Vargas werd meteen geopereerd in Brisbane. Newcastle spreekt van een gebroken enkel, de lokale media van een scheen- en kuitbeenbreuk. "Dit was een verschrikkelijk ongeluk. We voelen enorm mee met Ron, maar het was niemands fout", reageerde Jets-topman Ernie Merrick.

Vargas zou vandaag terugvliegen met zijn teammaats naar Newcastle, waar hij aan zijn revalidatie zal beginnen. "Op dit moment weten we niet hoe lang hij out zal zijn, maar we vermoeden voor het grootste deel van het seizoen."

"Ron mag dan nog maar kort bij ons zijn, hij maakte al een enorme indruk. Dat spreekt voor hem. De club, spelers en staf zullen hem volledig steunen bij zijn revalidatie."