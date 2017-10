Maradona als een held gevierd door Tottenham op Wembley

Maradona was altijd mijn idool. Voor mij is hij de beste voetballer aller tijden.

Maradona werd op Wembley op sleeptouw genomen door zijn landgenoot Osvaldo Ardiles, een Tottenham-legende. Tijdens de rust werd hij gevierd op de middenstip. Maradona zwaaide enthousiast met een Spurs-shirt, het publiek klapte enthousiast in de handen. Opmerkelijk, want het was nochtans Maradona die Engeland uit de WK-finale van 1986 hield met zijn "hand van God".

Maradona drong ook door tot de kleedkamers, waar hij niet alleen een praatje sloeg met Pochettino, maar ook met onder meer Harry Kane en Hugo Lloris.

De Argentijnse superster was overigens niet de enige sportieve beroemdheid die zijn opwachting maakte. Ook Kobe Bryant, die enkele dagen geleden nog een balletje trapte met Neymar, kwam Kane en co opzoeken. "Het was tof dat we zo'n prestatie konden neerzetten in zijn aanwezigheid", zei Kane. "Hij is een van de beste basketbalspelers ooit."