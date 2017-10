Chicago-speler slaat ploegmaat gebroken kaak en wordt geschorst

Bobby is geen slecht mens, hij is een goede jongen. Maar hij heeft een fout gemaakt.

Gevolg: een gebroken kaak. De 26-jarige Mirotic, een Spanjaard van Montenegrijnse afkomst, is door zijn blessure 4 tot 6 weken uitgeschakeld.

"Beide spelers hadden een aandeel in de ruzie, maar slechts één speler heeft geslagen", zegt Bulls-vicevoorzitter John Paxson.

"Voor ons is dat onvergeeflijk. Daarom schorsen we Bobby voor 8 wedstrijden. Bobby is geen slecht mens, hij is een goede jongen. Maar hij heeft een fout gemaakt. En als je fouten maakt, moet je de gevolgen aanvaarden."

De Chicago Bulls beginnen het nieuwe NBA-seizoen komende nacht onze tijd met een wedstrijd bij de Toronto Raptors. Portis mag niet meespelen tot 7 november.