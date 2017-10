Kenny Belaey baant zich een weg over rotsformaties en moddervulkanen

Voor zijn nieuwste video is trialbiker Kenny Belaey naar Azerbeidzjan getrokken. Daar hopt hij over Unesco-werelderfgoed in het nationale park van Gobustan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

