Jan Vertonghen krijgt FC De Kampioenen-parodie "De Roodste Duivel": "Hopelijk live in stadion"

Na de 4-0 tegen Cyprus dook Eva De Roo van StuBru de partytent in waar de Rode Duivels en hun families en vrienden nog een glaasje dronken. De presentatrice overhandigde de recordhouder de cd "De Roodste Duivel", gemaakt door "DJ Yolotanker ft Studio Brussel en Balthasar Boma".

"Ik had het liedje al gehoord. Merci, merci", zei Vertonghen toen hij de cd in zijn handen gestopt kreeg. "Ik heb ook de clip al gezien. Heel tof! Van deze dingen geniet ik. Als fan ben ik blij dat StuBru dit voor mij gedaan heeft. Hopelijk spelen ze dit liedje de volgende keer live in het stadion en kunnen we iedereen zo op sleeptouw nemen."

Eva De Roo nam ook Steven Defour even apart. "We hebben Jan een cadeauke gegeven voor zijn 97 interlands: een horloge. Alle spelers hebben bijgelegd. Jan was er content mee. Het liedje over Jan? Het ziet er goed uit. Jan zal het voor de volgende wedstrijd zeker opzetten in de kleedkamer."