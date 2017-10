VIDEO: Is dit de misser van het jaar?

Bekijk Sportweekend van 8 oktober

Sportweekend zet Nina Derwael in de kijker, de eerste Belgische turnster die een medaille verovert op het WK. We brengen verslagen van de GP Formule 1 van Japan, Parijs-Tours en de veldrit in Ronse. We spreken met Xavier Siméon, de Belg die volgend jaar aan de slag gaat in de MotoGP. De Rode Duivels tonen vechtlust in Bosnië terwijl voor Nederland het WK ver weg lijkt. Voorts zien we David Goffin winnen in Tokio en volgen we een dagje in het spoor van Philippe Clement, trainer van Waasland-Beveren.

