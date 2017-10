14 uitverkochte filmzalen en 14 staande ovaties voor RAFC-film

Take Us Home is het geesteskind van scenarist, acteur, auteur, regisseur en Antwerp-supporter Luk Wyns. Wyns draaide een film over de beproevingen die de fans van stamnummer 1 hebben moeten doorstaan om na 13 jaar weer in 's lands elite te kunnen voetballen.

Op de première van de film daagden duizenden supporters van rood-wit op. Twee dagen voor de lancering van Take Us Home waren al 5.000 tickets verkocht. Buiten, aan de ingang van het Kinepolis-complex in Antwerpen, staken fans vuurwerk af, wat tot euforische voetbaltaferelen leidde.