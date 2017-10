Coucke: "Raar wereldje, nu al transfers van fysical coaches"

Hein Vanhaezebrouck, de nieuwe T1 van Anderlecht na het vertrek van René Weiler en de interim van Nicolas Frutos, is zijn staf aan het samenstellen.

Gino Caen is als eerste officieel in zijn functie bevestigd. Caen is fysical coach en wordt assistent van Vanhaezebrouck bij paars-wit. Caen en Vanhaezebrouck kennen elkaar van hun periode bij KV Kortrijk, waar ze ook al samenwerkten.

Marc Coucke is verwonderd over deze gang van zaken, zo bewijst een tweet. "Raar wereldje, dat voetbal... Nu ook al transfers van fysical coaches." En in één adem voegt hij eraan toe: "Merci voor correcte aanpak, Anderlecht. En bedankt en vare goed, Gino."