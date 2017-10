Op weg naar zijn persoonlijke record (2u21'51") in de Vredesmarathon van Kosice, in Slovakije, was Jozef Urban zó gefocust dat hij niet doorhad dat zijn mannelijkheid zichtbaar was voor jan en alleman.

Terwijl de supporters hem bleven aanmoedigen - hij kreeg zelfs nog een paar high fives - liet Urban alles vrolijk wiebelen op weg naar de finish. Wellicht anders dan hij gehoopt had, werd de 31-jarige marathonloper zo een internethit.