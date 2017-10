Jan Vertonghen mag tegen Cyprus niet met nummer 97 spelen

Met 97 interlands achter zijn naam zou Jan Vertonghen dus alleen recordhouder worden. Als de linksachter dat cijfer haalt, zal hij in de bloemetjes gezet worden.

Het idee was ook om Vertonghen tegen Cyprus met het rugnummer 97 te laten spelen. Dat verzoek was ingediend bij de wereldvoetbalbond FIFA, maar die zegt dat dat nummer uit den boze is. Er mag alleen met rugnummers tot en met 23 gespeeld worden.