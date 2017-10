"Slechtste voetbalteam ter wereld" begint plots te winnen, fans in paniek

Ex-speler Mauro Shampoo, een Maradona-lookalike, mengde zich ook in de discussie: "Als we blijven winnen, verliezen we onze merknaam."

Clubvoorzitter Ozir Junior wil niet van de nostalgie horen en is ambitieus. Hij meent dat de plotse serie van zeges te danken is aan enkele nieuwe spelers. "We zijn niet het slechtste team ter wereld, dat was iets van de jaren 80. We zijn niet eens het slechtste team inn Pernambuco. We dromen van de eerste afdeling, maar daar zullen we nog hard voor moeten werken."

Dat blijkt. Er kwam geen 4e overwinning op een rij: tegen Limoeirense werd het 0-0. Protesteerder Filho kon ietwat opgelucht ademhalen en kreeg het laatste woord: "Ook al winnen we ooit de Braziliaanse competitie, niemand pakt ons onze titel van slechtste team ter wereld af."