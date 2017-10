Potje van Suarez kookt weer over: scheurt zijn shirt en trapt het dan af

Met twee assists voor Lionel Messi speelde Luis Suarez zeker geen bijrol tegen Las Palmas. Maar de eerzuchtige Uruguayaan wou ook graag nog eens zelf scoren.

Bij 1-0 kreeg hij een eerste grote kans. Hij dribbelde om de doelman, hoefde de bal maar in het lege doel te leggen, maar koos ervoor om zich te laten vallen. Geel voor een schwalbe en de hoon van het internet waren Suarez' deel.

Ook daarna bleef het kanon van Suarez zwijgen. Tot hij in de extra tijd oog in oog met doelman Chichizola kwam te staan. Opnieuw ging het fout en dat was de druppel. Suarez scheurde zijn shirt in tweeën als was hij de Hulk (de actieheld, niet de voetballer).

Hoewel er nog tijd genoeg was om snel een nieuw shirt te gaan halen aan de zijlijn had Suarez er zijn buik vol van. Mokkend slenterde hij naar de kant en verdween hij in de catacomben, om niet meer terug te keren.