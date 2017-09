Zweedse club baart opzien in Europa League dankzij... het Zwanenmeer

Een paar jaar geleden moest Östersund het stellen met een 500-tal supporters in 4e klasse. Maar de club uit het centrum van Zweden promoveerde in sneltempo naar 1e klasse en won afgelopen seizoen de Zweedse beker.

In de voorrondes van de Europa League zorgde Östersund voor een stunt van jewelste, door in eigen huis met 2-0 te winnen van Galatasaray en vervolgens in Istanbul 1-1 gelijk te spelen. Ook PAOK uit Griekenland moest eraan geloven en zo plaatste Östersund zich voor de groepsfase van de Europa League.

Na 2 speeldagen staat de Zweedse club aan de leiding in groep J, met overwinningen tegen Zorya Loehansk en Hertha Berlijn. Midden oktober staat de wedstrijd tegen Athletic Bilbao op het programma.