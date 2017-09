Kompany wil Brusselaars Nederlands a/ eten b/ spelen c/ leren in campagne

Kompany groeide op in een Franstalig gezin, maar zijn moeder - die voor Actiris werkte - hamerde erop dat hij Nederlands zou leren. Daarom werden hij en zijn broer en zus naar een Nederlandstalige school gestuurd.

"Talenkennis opent altijd deuren", zegt Kompany in een groot interview in De Morgen en Le Soir. "Als je één vreemde taal beheerst, is het veel makkelijker om de volgende te leren. Doordat ik Nederlands spreek, heb ik in 2 maanden Duits geleerd in Hamburg. Ik leerde Engels, omdat op de Nederlandstalige tv veel Engelstalige programma's ondertiteld worden. Dat zou ik in Franstalig België ook warm aanbevelen."

Kompany vindt dat de kennis van de andere landstaal in beide gemeenschappen erop achteruit is gegaan. Daarom leent hij zijn gezicht aan de campagne van Actiris. Zo zullen er de komende maanden in Brussel affiches (zie onder) hangen in de metro en op de bus en komen er spotjes op de radio en in de bioscoop.