Francesco Totti is sinds een paar maanden met voetbalpensioen, maar in een wedstrijd voor het goede doel etaleerde hij zijn traptechniek nog eens met een knap doelpunt. Samen met onder meer Rivaldo, Luca Toni en Andrej Sjevtsjenko nam de 41-jarige Totti het op tegen een Georgisch elftal om geld in te zamelen voor slachtoffers van een zware bosbrand in Georgië. Geniet van zijn pareltje in onderstaande video.