Broos, ereburger van Grimbergen: "Ik Anderlecht-coach? Haha, dat is niet aan de orde"

"Ik heb van 1952 tot 1983 in Humbeek, een deelgemeente van Grimbergen gewoond. In 1983, ik was toen 31, ben ik van Anderlecht naar Club Brugge verhuisd en hebben we Humbeek verlaten."

"Of ik nog in Humbeek kom? Zeker. Mijn zus woont er, mijn schoonzus en de rest van de familie. Op feestdagen en minder prettige feestdagen, zoals binnenkort met Allerheiligen, zakken we steevast af naar Humbeek."

Broos woont al een tijdje in Jabbeke. "Daar ben ik ook ereburger. Ik denk dat vooral het winnen van de Africa Cup aangeslagen heeft bij de mensen. Sindsdien zijn de mensen pas gaan beseffen wat voor een carrière ik al gemaakt heb, als speler en trainer."