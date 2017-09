Dit najaar nieuwe docu over Sven Nys en zijn zoon Thibau op Eén

"Na zijn afscheid als cyclocross-kampioen is Sven Nys aan een boeiend nieuw hoofdstuk in zijn leven begonnen", zegt Olivier Goris, de netmanager van Eén.

"Sven is manager van een ambitieus cyclocrossteam. Tegelijkertijd zet zijn zoon Thibau zijn eerste stappen als beloftevol talent in diezelfde sport. Twee nieuwe uitdagingen, die leveren heel wat meeslepende verhalen op."

De docu in het spoor van Thibau en Sven Nys wordt momenteel opgenomen, details over het precieze tijdstip van het programma in het najaar volgen later.