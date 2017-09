Van Aert - terug uit de VS - wekt onze nieuwsgierigheid: "Welk leuk nieuws, Wout?"

Van Aert moest zowel in Iowa als in Waterloo lijdzaam toezien hoe zijn grote rivaal Mathieu van der Poel de concurrentie op een hoopje reed. Zelf kwam de Belg niet goed uit de verf met een 14e en 7e plaats.

Maar het was toch plezant in de VS, getuige zijn tweet van vanmiddag: "Terug thuis na 15 leuke dagen in VS." Daarna begon hij evenwel in raadsels te spreken: "Het leven draait niet enkel rond fietsen! En er komt nog meer leuk nieuws deze week. Stay tuned!"

Wat zou Van Aert te melden hebben? Zijn verloving met vriendin Sarah kan het alvast niet zijn, want daarover tweette hij al in juli.