Stromae helpt Parijs aan Olympische Spelen van 2024 met videoclip

Twee weken geleden erkende het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Parijs officieel als gaststad van de Olympische Spelen. Nu blijkt dat Stromae zijn steentje daartoe heeft bijgedragen.

In 2014 bestelden het Parijse kandidaatscomité en burgemeester Anne Hidalgo een videoclip om de kandidatuur kracht bij te zette. Ze kwamen uit bij het regisseurstrio Paul, Luc & Martin.

Paul Van Haver is de echte naam van Stromae, die een tijdje geleden zijn activiteiten als muzikant/performer in de diepvries zetten. Audio en video combineert hij wel nog als audiovisueel artiest. Luc Junior Tam is zijn broer, Martin Scali is een Franse regisseur.

De opnames vonden plaats in Frankrijk, Marokko, Ivoorkust en Thailand. De productie was in handen van Gary Farkas en het bedrijf Phantasm.