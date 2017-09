VIDEO: Sion-voorzitter geeft kritische analist "een schop onder zijn kont"

Voetbalanalisten liggen wel vaker onder vuur, maar wat zich in Zwitserland afspeelde, tart alle verbeelding. Rolf Fringer, ooit nog bondscoach van de nationale ploeg, had kritiek geuit op de voorzitter van voetbalclub Sion. "Hij is een narcist, heeft nul empathie voor de wereld en geen respect voor anderen", klonk het.

De voorzitter in kwestie, Christian Constantin, kon daar niet mee lachen en ging verhaal halen bij Fringer. Hij verkocht hem eerst een trap en daarna nog een slag. "Hij heeft me deze week slecht behandeld", vertelde Constantin achteraf in een interview. "Dus ik heb orde op zaken gesteld. Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven. Het heeft me echt deugd gedaan."

"Dat zijn geen manieren voor een voorzitter, maar beleefd zijn en op een correcte manier tegen mensen praten, dat zijn manieren voor een voorzitter. Als men niet weet hoe men zich moet verdedigen wanneer men aangevallen wordt, dan verdedigt men zich."