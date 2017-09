Het "Belgische" Hoek moet penaltyreeks in Nederlandse beker opnieuw nemen na blunder ref

Ik schoot in de lach toen ik het hoorde. Dit is de KNVB op zijn best.

De voorbije maanden werd her en der geëxperimenteerd met dit systeem, maar de scheidsrechter in Lisse-Hoek dacht dat het al gebruikt moest/mocht worden in de Nederlandse beker.

Na de match werd duidelijk dat de ref een loopje had genomen met de reglementen en dus besliste Hoek om een advocaat in de arm te nemen. De KNVB kon niet anders dan de club uit Zeeland gelijk geven.

En dus is er nu het ongebruikelijke besluit om volgende week woensdag de strafschoppen opnieuw te nemen. De bond zal alle extra kosten op zich nemen. De inzet is een match in de 2e ronde tegen eersteklasser Heracles.

Bij FC Lisse reageren ze vol ongeloof. "Ik schoot in de lach toen ik het hoorde", liet de voorzitter al optekenen. "Dit is de KNVB op zijn best."