Manchester United-fans passen Lukaku-song lichtjes aan

Manchester United ging vorig weekend op bezoek bij Southampton (0-1). In de kroeg zongen de supporters het volgende lied:

Romelu Lukaku, he's our Belgium scoring genius,

we can't sing about his penis,

we're politically correct,

he's offside when erect

De eerste versie ging zo:

Romelu Lukaku, he's our Belgian scoring genius,

with a 24 inch penis,

scoring all our goals,

bellend by his toes