Ronaldo eert jongetje dat omkwam bij aardbeving: "Fan nummer 1"

Mexico werd vorige week getroffen door een zware aardbeving. Op dit moment zijn er al meer dan 300 doden geteld. Een van de slachtoffers, de 6-jarige Santiago, was een grote fan van Cristiano Ronaldo. De familie van de kleine jongen schreef daarom een brief naar de Portugese voetballer. "We willen dat je weet dat onze zoon jou bewonderde", klinkt het. "Hij schreef jouw naam overal en droomde ervan om je te ontmoeten."

Ronaldo brengt nu op Twitter een eerbetoon aan de jongen. Hij poseert met een truitje waarop geschreven staat: "Voor mijn fan nummer 1, Santiago".

Hij betuigt ook zijn medeleven aan de slachtoffers. "In dit moment van pijn stuur ik een dikke knuffel naar de familie van Santiago en naar alle families die een dierbare kwijt zijn."