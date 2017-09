Zagreb-coach Cvitanovic (ex-Beerschot) in elkaar geslagen door gemaskerde mannen

Voetbal is mijn leven. Je kunt mijn manier van spelen goed of slecht vinden, maar daar kunnen we over praten.

"Dit is helaas een zoveelste episode in een reeks van gewelddaden tegenover onze club", schrijft Dinamo Zagreb in een mededeling.

Cvitanovic sprak vandaag al de pers toe op een persconferentie. "Ik wil gewoon een coach zijn die met zijn spelers en de ploeg bezig is. Voetbal is mijn leven. Je kunt mijn manier van spelen goed of slecht vinden, maar daar kunnen we over praten."

"Als je mijn passie en liefde voor het voetbal wil wegnemen, neem dan een geweer en schiet mij dood zonder woorden."

Cvitanovic laat zich door de aanvallers niet van de wijs brengen. "We hebben vandaag gewoon de training afgewerkt. Vanaf morgen richten we ons helemaal op onze volgende match."