Daarom was de Luikse aanhang razend: Zulte Waregem krijgt strafschop na strafschop

FC Luik speelde goed mee tegen bekerwinnaar Zulte Waregem. Het kwam weliswaar twee keer achter, maar wist die achterstand telkens weer om te buigen. En dus groeide, naarmate de wedstrijd vorderde, de hoop op een stunt.

Tot Zulte Waregem vlak voor het einde van de wedstrijd een tweede strafschop kreeg, iets wat niet naar de zin van de thuisaanhang was.

Maar dat was nog niet alles. De penalty van Nill De Pauw werd gestopt, maar in de nabeurt ging hij opnieuw neer na een duw van Corstjens. Gevolg: rood voor Corstjens, een nieuwe penalty en 2-3 voor Zulte Waregem. Het kot was te klein in Luik.