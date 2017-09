Krijgen we duel Van Vleuten-D'hoore in Superprestige Gieten?

D'hoore heeft succes op weg en piste en wil cross wel eens proberen. D'hoore heeft succes op weg en piste en wil cross wel eens proberen.

De Nederlandse wegrenster Annemiek van Vleuten, gisteren de beste tegen de klok op het WK tijdrijden in Bergen, rijdt op 1 oktober in het veld in Gieten. Belgisch kampioene Jolien D'hoore reageerde op een uitdaging van Sportifun. "Geef me een fiets en ik ben daar."