Cultdoelman van Durbuy viert feest met Kortrijk-aanhang: "Een magische avond!"

Fabrice Genchi liet zich na de match op een pintje trakteren door de fans van Kortrijk. "We mogen trots zijn op onze match en dus mogen we dat ook vieren. Met een pintje, uiteraard. Feest vieren, dat hoort ook bij het voetbal", zegt Genchi. "Iedereen kan zich dan amuseren, wij ook."

De doelman van Durbuy ligt trouwens niet alleen bij de fans van Kortrijk in de bovenste lade. Hij is ook een goeie vriend van Guillaume Gillet, Steven Defour en Jonathan Legear. "De vrouw van Steven was hier vandaag en vlak voor de match heb ik nog gefacetimed met Guillaume. Hij is mijn boezemvriend."