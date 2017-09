Ex-Barcelona-coach Martino wil dat journalist zich verplaatst uit bijgeloof

Gerardo "Tata" Martino, die één seizoen coach was bij FC Barcelona, houdt voor elke wedstrijd vast aan zijn bijgeloof. Zo moet zijn tolk altijd aan zijn linkerkant zitten tijdens de persconferentie de dag voor de match én moeten alle journalisten hun vaste plaatsen innemen.

Reporter Doug Roberson wist dit niet of wou Martino even uitdagen door elders te gaan zitten, maar dat had de Argentijn meteen in de smiezen. Met een priemende vinger wees hij Roberson naar zijn juiste zitje.

Of het toneeltje op de persconferentie invloed had op de match zelf, zullen we nooit weten. Wat wel vaststaat, is dat Atlanta thuis, voor 70.000 fans nota bene (een MLS-record) - niet verder kwam dan een 3-3-gelijkspel tegen Orlando City.