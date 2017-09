Crocodile Trophy ontaardt in calvarietocht voor Erik Dekker

Erik Dekker was eind jaren 90 begin 2000 samen met Michael Boogerd de toonaangevende figuur van het Nederlandse wielrennen. Hij won onder meer de Clasica San Sebastian, Amstel Gold Race, Tirreno-Adriatico en 4 ritten in de Tour (waarvan 3 in hetzelfde jaar). In 2001 was hij eindwinnaar van de Wereldbeker.