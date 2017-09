Pizzakoerier klopt profrenners: "Ik hoop echt dat ik nu een kans krijg"

Marco Zamparella zal de datum 16 september 2017 niet snel vergeten. Op die dag won hij de Memorial Marco Pantani. De renner van het bescheiden Amore & Vita bleef Ulissi voor. Na zijn zege was de renner behoorlijk emotioneel.

"Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Ik klop Ulissi, een renner die ik al ken sinds mijn jeugd. Hij komt ook uit Toscane. Ulissi is een fenomeen. Ik vond het bijna jammer om hem te kloppen want ik heb hem altijd een groot kampioen gevonden."

"Ik heb een heel slecht jaar achter de rug. Ik heb als een gek gewerkt. Twee maanden geleden kon ik mijn schouder zelfs niet gebruiken."

"Dit is emotioneel voor mij want tot zondag was ik nog pizzakoerier. Dit is niet mijn job, dit is een passie. Het is moeilijk om te overleven in deze kleine ploegen. De reden dat ik op mijn 29e nog voor zo'n klein team rijd, is omdat ik een zwaar ongeval gehad heb. Ik hoop echt dat mensen die veel over wielrennen weten, mij na deze zege een kans zullen geven."