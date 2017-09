Russia, here we come! (Rode Duivels dansen zich een weg naar het WK)

De Rode Duivels hebben zich zondagavond met een 1-2-overwinning geplaatst voor het WK 2018 in Rusland. De Belgische voetballers springen een gat in de lucht en halen hun beste Russische danspasjes boven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Russia, here we come! (Rode Duivels dansen zich een weg naar het WK)

De Rode Duivels hebben zich zondagavond met een 1-2-overwinning geplaatst voor het WK 2018 in Rusland. De Belgische voetballers springen een gat in de lucht en halen hun beste Russische danspasjes boven.