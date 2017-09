Advocaat niet blij met kleedkamerfilmpje van assistent Gullit

Nederland moest diep gaan om de wedstrijd tegen Bulgarije op het droge te halen. Zonder goed te spelen, won het toch met 3-1. Daardoor heeft Oranje nog een waterkansje om een WK-ticket af te dwingen.

Na de wedstrijd postte assistent-bondscoach Ruud Gullit een filmpje vanuit de kleedkamer op zijn Twitter-pagina. "Gewonnen vandaag. 3-1 tegen Bulgarije. Fantastische wedstrijd", zegt Gullit terwijl hij ook zichzelf in beeld neemt. Zeer ongebruikelijk is dit in het voetbal.

Toen Dick Advocaat in de studio van de NOS geconfronteerd werd met het filmpje, reageerde hij "not amused". "Ik vind het heel vreemd dat hier een filmpje over gemaakt wordt", zei hij. "Ik kan me niet voorstellen dat dit van Gullit komt. Het lijkt me verstandig dat we hier nog een hartig woordje over spreken."