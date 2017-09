VIDEO: 9-jarige zoon van Patrick Kluivert scoort meteen na zijn transfer van PSG naar Barça

Shane Kluivert vliegt in de armen van papa Patrick. Shane Kluivert vliegt in de armen van papa Patrick.

Shane Kluivert heeft in zijn eerste wedstrijd voor de U10 van Barcelona een doelpunt gemaakt. De dolgelukkige jongen liep recht in de armen van zijn vader, die beelden van de treffer al even trots op de sociale media gooide. "Speciaal moment, trotse papa", klinkt het.