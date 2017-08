"En daar komt Froome andermaal ten val", maar de schade valt mee

Froome beperkte het verlies tot 20 seconden op zijn naaste belagers en ook fysiek bleek de schade mee te vallen. "Ik ben in orde", laat hij weten. "Het is natuurlijk nooit leuk om te crashen zoals ik deed, maar ik ben vooral dankbaar dat ik niet geblesseerd ben en dat alles goed is voor morgen."

"Dit herinnert er ons aan dat de wedstrijd niet voorbij is vooraleer we Madrid bereiken. Er wachten nog veel grote dagen, en we zullen ons best blijven doen tot het einde. Het is nooit leuk om tijd te moeten verliezen, maar ik heb een fantastische ploeg rond me. Vandaag had ik twee ploegmaats bij me tot helemaal aan het einde."

"Het was eigenlijk een rustige dag, tot Alberto Contador aanviel op de slotklim. Zijn inspanning was een mooie, en hij hield er wat tijdswinst aan over", besluit Froome.