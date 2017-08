FOTO: Rode Duivels staan oog in oog met hun Mini-Me

Wil de échte Dries Mertens opstaan? Wil de échte Dries Mertens opstaan?

Gisteren leek het even alsof de Rode Duivels in de spiegel keken en een jeugdige versie van zichzelf zagen. De confrontatie met hun jonge lookalikes leverde in ieder geval enkele leuke foto's op. De stunt kaderde in een actie van Pleegzorg Vlaanderen. Die willen met wat hulp van de Duivels 600 kinderen aan een pleeggezin helpen. 3 van de 6 lookalikes ("Witsel, Kompany en Dembélé") hebben opvallend genoeg dezelfde pleegfamilie.