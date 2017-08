Messi en co komen doodleuk naar verjaardagsfeestje van Neymars zoon

Uitgerekend op de dag dat Barcelona vol in de aanval gaat tegen ex-speler Neymar zijn Messi, Suarez e tutti quanti een feestje gaan bouwen bij hun ex-ploegmaat. Aanleiding was het verjaardagsfeestje van Davi Lucca, de zoon van Neymar. Maar de Spaanse pers ziet er een opstand van de spelers tegen het bestuur in.