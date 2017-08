Geen ijs? Olympisch kampioen Van der Weijden wil Elfstedentocht zwemmen

Elke winter stijgt in Nederland de Elfsteden-koorts, maar de voorbije twintig jaar kwam de mythische schaatstocht er niet. Maarten van der Weijden, in 2008 olympisch kampioen op de 10 kilometer open water, wil zijn landgenoten nu toch iets geven opm naar uit te kijken.

De 36-jarige zwemmer wil volgend jaar in drie dagen de Elfstedentocht zwemmen. Hij start in Leeuwarden op 18 augustus en wil dan langs alle steden van de tocht zwemmen om weer bij zijn beginpunt te finishen. In totaal gaat het om 200 kilometer.

Van der Weijden beloofde het water tijdens die drie dagen niet te verlaten. Als hij al zal moeten slapen tijdens zijn zwemtocht, dan doet hij dat op een luchtbed in het water.

Met zijn actie wil Van der Weijden geld ophalen voor zijn stichting, die als doel heeft het leven van kankerpatiënten te verbeteren. Wie wilt, kan met Van der Weijden meezwemmen, van 500 meter tot de volledige afstand.