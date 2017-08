Na het startschot op de 200 meter schoolslag bleef Fernando Alvarez op zijn startblok staan. Zo protesteerde hij tegen het feit dat de organisatie geen minuut stilde wilde organiseren ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Barcelona.

"Die gebeurtenis heeft ons allemaal geraakt. Ik ben even later gewoon weggegaan. Het maakte mij niet uit. Op dat moment voelde het alsof ik al het goud van de wereld gewonnen had", aldus Alvarez.