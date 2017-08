Harmonie van KV Mechelen speelt vanavond clublied van opponent Antwerp

De harmonie van KV Mechelen is een begrip. De leden ervan stappen voor de wedstrijd het veld rond en houden steevast halt aan het vak met de Mechelse supporters, waar het clublied ten berde gebracht wordt.

Vanavond zal dat - uitzonderlijk - anders zijn. De harmonie zal eerst stoppen aan het bezoekende vak met de Antwerp-fans erin. Daar zal ze het clublied van Antwerp spelen.

"De harmonie van het geweldigste stamnummer heet zo het oudste stamnummer opnieuw welkom in eerste klasse", klinkt het bij KVM.

"In 2002 zamelden supporters van Antwerp geld in voor de rekening van KV Mechelen, in 2015 gaven we die bijdrage terug (zie foto en video hieronder). Dat zijn beide supportersgroepen niet vergeten."