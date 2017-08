VIDEO: Fans van Legia Warschau schofferen UEFA-bonzen met tifo: "En de boete gaat naar..."

In de play-offs van de Europa League nam Legia Warschau het gisteren op tegen Sheriff Tiraspol. De veelbesproken Poolse fans lieten zich alweer opmerken met een opvallende tifo. Daarop stond een varken afgebeeld, gekleed in een pak met eurotekens erop.

Een verwijzing naar de UEFA-bonzen, met wie de Legia-aanhangers niet bepaald een goede band hebben. Onderaan hing de uitspraak "and the €35.000 fine goes to..." uit. Daarmee komen de fans nog even terug op een vorig incident.