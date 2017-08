Duel der Rossoneri: "Kleine" Shkendija daagt "grote" Milan uit op YouTube

AA Gent schakelde Shkendija vorig seizoen uit in de barrages van de Europa League. AA Gent schakelde Shkendija vorig seizoen uit in de barrages van de Europa League.

Vanavond ontvangt Milan in de barrages van de Europa League Shkendija uit Macedonië. Allebei spelen ze in rood-zwarte kleuren. In een grappig filmpje op YouTube somt de underdog op waarom zij beter zijn. Wij kennen Shkendija van vorig seizoen. Toen schakelde AA Gent in dezelfde fase de door Albanezen opgerichte club uit de stad Tetovo uit: 2-1 thuis, 0-4 uit.