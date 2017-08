Ronaldo viert goal in Camp Nou zoals Messi in Bernabeu

Ronaldo scoorde in de 80e minuut de 1-2 voor Real Madrid in de heenmatch van de Spaanse Supercup. Zijn goal zette Real niet alleen opnieuw op voorsprong tegen Barcelona, het was ook de schoonheid van het doelpunt dat Ronaldo dreef tot een opmerkelijke viering.

De Portugees trok eerst zijn shirt uit en patste met zijn gespierde lichaam zoals Balotelli dat deed op het EK 2012 tegen Duitsland. Maar dat was niet de enige knipoog die de superster in petto had.

Daarna raapte hij zijn shirt op en toonde het op dezelfde manier waarop Messi vorig seizoen zijn beslissende doelpunt vierde in het Bernabeu-stadion van Real Madrid. Door zijn naam en nummer hoog voor zich in de lucht te houden.