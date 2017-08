VIDEO: Spits denkt te scoren in leeg doel, maar dat is buiten fan gerekend

Facebook SV Kehlen De derby Eschach-Kehlen werd ontsierd door onsportief gedrag van een thuisfan. De derby Eschach-Kehlen werd ontsierd door onsportief gedrag van een thuisfan.

Consternatie in de Duitse Landesliga (amateurs): in de slotfase van de derby Eschach-Kehlen bij een 0-1-stand leken de bezoekers de veilige 0-2 te scoren, omdat de doelman van de tegenstander mee naar voren getrokken was. Maar een thuisfan stak er een stokje voor.