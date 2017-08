VIDEO: Geintje Ribéry: trekt schoenveter vrouwelijke ref los én scoort prompt

www.sport1.de Bibiana Steinhaus houdt de kaarten op zak. Bibiana Steinhaus houdt de kaarten op zak.

Franck Ribéry is wel in voor een grapje: in de makkelijke bekerzege bij derdeklasser Chemnitzer trok de Fransman van Bayern München de veter van de vrouwelijke ref los. De 38-jarige politie-agente reageerde gepast.