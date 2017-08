De Australische hordeloopster Michelle Jenneke werd in 2012 even een internethype. Op het WK voor junioren stal ze de show met haar zwoele opwarming voor de start van de 100 meter horden.

Vandaag herhaalde ze haar dansje nog eens tijdens de kwalificaties op het WK in Londen. Maar in tegenstelling tot in 2012 bracht het haar geen geluk. Toen won ze haar reeks, nu werd ze zesde en moet ze naar huis.