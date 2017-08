Dylan Teuns gaat voor een derde grote vis op een rij in Noorwegen

Waar Dylan Teuns de voorbij weken aan de start kwam, won de 25-jarige landgenoot. In Wallonië won hij twee ritten én het klassement, in Polen was hij goed voor één dagzege én de eindzege

In het adembenemende landschap van de Noorse fjorden heeft de klimbelg weer kansen. "Ik beleefde net de beste twee weken uit mijn carrière en kom hier met een geweldig gevoel aan de start", vertelde Teuns. "Mijn vorm is nog steeds goed, ik ben gemotiveerd om er weer iets van te maken."